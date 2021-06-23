Закарпатье заливает дождями: людей предупредили об угрозе наводнений

Погода в Закарпатье дождливая и ветреная.

Пока одни регионы Украины страдают от безумной жары, Закарпатскую область заливают сильные дожди. Местных жителей предупреждают о возможном подтопления некоторых населенных пунктов.

Об этом информируют в ГСЧС.

Так, во второй половине дня 23 июня на реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,0 метра над текущими уровнями. Также существует угроза формирования значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест населенных пунктов, возможное образование небольших селевых потоков (паводок).

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в Закарпатской области 23 июня переменная облачность, местами дожди, грозы. Ветер с порывами до 15-20 м/с.

Напомним, в Закарпатской области в Раховском районе обильные дожди привели к повреждению дороги, в результате чего туристы, которые отдыхали в лесу, оказались заблокированными.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости Украины: подтопленная Буковина - как жители преодолевают последствия непогоды

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку