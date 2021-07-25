Закарпатец на границе "хотел проверить, как бегают" работники ГПСУ и начал удирать от них (видео)

На мужчину составили админпротокол.
На Закарпатье на днях в 300 метрах от границы наряд работников ГПСУ остановил мужчину для проверки документов. Но последний решил проверить, как пограничники бегают и начал от них убегать, однако мужчину задержали.
Об этом рассказывают в Госпогранслужбе.
После остановки пограничниками мужчина предоставил свой паспорт. Но уже через секунду начал убегать. Мужчину задержали.
Когда у него спросили, почему тот бежал, житель Закарпатской области объяснил, что гулял там, а бежал так, как решил проверить физическое состояние пограничников, сказав: "Да хотел проверить, как солдатики бегают ли могут что-то, или нет".
Закарпатцу придется отвечать за содеянное, на него оформили документы админпроизводства. Меру ответственности определит суд.
Напомним, 70-летний водитель убегал от полицейских из-за превышения скорости, а затем спровоцировал ДТП с тремя погибшими.