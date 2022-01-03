Закарпатец получил годовой срок за осквернение еврейской ханукии

Событие произошло в прошлом месяце

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области осудил местного жителя за осквернение ханукальной меноры, которое он сбросил в реку.

Об этом сообщила Объединенная еврейская община Украины в своем Telegram-канале.

Подсудимый полностью признал свою вину, ему был назначен 1 год лишения свободы с освобождением на 1 год испытательного срока. Осужденного обвинили в разжигании национальной розни и ненависти.

Напомним, что событие произошло ночью 5 декабря в Ужгороде, когда еврейская община праздновала 7-й день Хануки. Менору, на которой зажигали свечи, молодой человек сбросили в реку Уж. Незадолго до этого по городу были расклеены антисемитские листовки.

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