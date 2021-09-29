Закарпатец с психическими заболеваниями внезапно напал и порезал 26-летнего парня в парке: фото

Закарпатец с психическими заболеваниями внезапно напал и порезал 26-летнего парня в парке: фото

26-летний молодой человек отдыхал с друзьями, как вдруг на него напал незнакомец.

Сегодня ночью, 29 сентября, на Закарпатье 35-летний иршавчанин в местном парке порезал 26-летнего жителя села Ильнице. Мужчина напал на парня с ножом и травмировал ему шею и лицо.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Закарпатья.

"Около часа ночи на линию" 102 "обратился врач скорой помощи. Медик сообщил, что в приемное отделение больницы доставлен пациент с колото-резаными ранами лица и шеи", — рассказывают правоохранители.

Пообщавшись с 26-летним жителем села Ильнице, полицейские выяснили, что телесные повреждения он получил в городском парке, где отдыхал вместе со своими друзьями. По словам потерпевшего, нападающий внезапно подбежал к нему и ранил его ножом в щеку и шею, после чего скрылся.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Полицейским в течение часа удалось установить личность злоумышленника и разыскать его. Как выяснилось, нападение совершил 35-летний иршавчанин, который имеет психические заболевания. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания под стражей.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Следователи полиции Иршавы открыли уголовное производство по факту хулиганских действий в городском парке. Сейчас специалисты устанавливают вменяемость задержанного.

Напомним, 27 сентября в Ровно незнакомец внезапно напал на 20-летнюю девушку посреди улицы и ударил ее ножом в живот. Никаких вещей и денег у потерпевшей злоумышленник не взял и убежал.

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