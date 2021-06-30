Закарпатец украл авто у знакомого и перепродал, пока тот ходил в магазин: фото

Закарпатец украл авто у знакомого и перепродал, пока тот ходил в магазин: фото

Мужчина вышел из магазина, но машины своей не нашел.

Во вторник, 29 июня, 44-летний мужчина в селе Большие Комяты, что на Закарпатье, украл у своего приятеля автомобиль и, пока тот ходил в магазин за покупками, успел его перепродать.

Свой ВАЗ владелец оставил возле магазина, а когда вернулся, машины уже не было, рассказывают в пресс-службе полиции Закарпатья.

Правоохранители быстро нашли похищенное авто и задержали причастного к преступлению 44-летнего односельчанина потерпевшего.

Чужое авто тот быстро перепродал жителю Виноградова. Украденную машину полицейские изъяли и отправили на штрафплощадку.

За содеянное задержанному грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в первые дни проката в Ужгороде украли семь электросамокатов.

В Тернопольской области мужчина нашел свою украденную машину, а полицейские ему ее не отдают

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