Закарпатец за 17 тыс. долларов пытался переправить 4 мужчин в Венгрию в обход пунктов пропуска

Делка и 4 его "клиентов" обнаружили в эти выходные в Береговском районе.

Житель Береговского района Закарпатской области за 17 тысяч долларов пытался переправить четырех военнообязанных мужчин на территорию Венгрии в обход пунктов пропуска.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Мужчин, пытавшихся незаконно выехать из Украины, обнаружили на территории Береговского района, между населенными пунктами Большая Бойгань и Косино. Они находились в заброшенном здании, готовясь к дальнейшему незаконному переходу границы. По предварительным данным, закарпатец должен был получить за указанные услуги 17 тыс. долларов. Ему уже успели заплатить 12 тысяч долларов.

"Протиправную деятельность подозреваемого разоблачили в эти выходные. Во время осмотра его автомобиля обнаружено 1300 долларов США и другие вещественные доказательства", — отметили в прокуратуре.

Жителю Береговщины сообщено о подозрении в организации незаконного пересечения границы Украины за денежное вознаграждение ( ч. 3 ст. 332 УК Украины ). Суд уже избрал ему меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения почти 174 тыс. грн залога.

Напомним, что Кабинет Министров анонсировал возможность создания услуги "е-Командировки", по которой военнообязанные мужчины смогут пересекать границу в связи с поездкой в командировку после уплаты залога в размере 200 тысяч гривен. В настоящее время правительство рассматривает более бюджетную опцию – 100 тысяч гривен. Однако сроки запуска новой услуги все еще остаются неизвестными.

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