Закарпатская адвокат помогала мужчинам-призывникам выехать за границу

В Закарпатье адвокат подозревается в нелегальной помощи мужчинам-уклончанам от мобилизации.
Адвокат организовала переправку военнообязанных мужчин через границу за денежное вознаграждение. В частности, одному клиенту обещала помочь в восемь тысяч долларов.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
Следствие установило, что подозреваемая находилась в сговоре с другими лицами. Вместе "предприниматели" разработали механизм переправки лиц через госграницу. Женщина договорилась с клиентом об изготовлении для него водительского удостоверения и внесении его данных в систему "Путь". Уклоняющий должен был выехать за пределы Украины под видом водителя предприятия, осуществляющего перевозку гуманитарных грузов.
Адвокат получила часть денежных средств — пять тысяч долларов. Остаток суммы военнообязанный предоставил сообщнику женщины – водителю, с которым непосредственно пересекал границу. Их задержали в пункте пропуска. Водителю также доложено о подозрении в организации незаконной переправки лиц за пределы Украины.
Как сообщалось, в России, кроме побега за границу , придумывают способы избежать мобилизации. В частности, россияне не гнушаются ломать себе конечности.
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