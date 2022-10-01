Закарпатская адвокат помогала мужчинам-призывникам выехать за границу

В Закарпатье адвокат подозревается в нелегальной помощи мужчинам-уклончанам от мобилизации.

Адвокат организовала переправку военнообязанных мужчин через границу за денежное вознаграждение. В частности, одному клиенту обещала помочь в восемь тысяч долларов.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Следствие установило, что подозреваемая находилась в сговоре с другими лицами. Вместе "предприниматели" разработали механизм переправки лиц через госграницу. Женщина договорилась с клиентом об изготовлении для него водительского удостоверения и внесении его данных в систему "Путь". Уклоняющий должен был выехать за пределы Украины под видом водителя предприятия, осуществляющего перевозку гуманитарных грузов.

Адвокат получила часть денежных средств — пять тысяч долларов. Остаток суммы военнообязанный предоставил сообщнику женщины – водителю, с которым непосредственно пересекал границу. Их задержали в пункте пропуска. Водителю также доложено о подозрении в организации незаконной переправки лиц за пределы Украины.

Фото: Офис генерального прокурора

Как сообщалось, в России, кроме побега за границу , придумывают способы избежать мобилизации. В частности, россияне не гнушаются ломать себе конечности.

Читайте также: