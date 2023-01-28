Закарпатская депутат изобразила область в цветах венгерского флага: фото

Депутат Закарпатского областного совета Юдита Петея на своей странице в Сети разместила фото карты Закарпатья, половина которой окрашена в цвета флага Венгрии.

Об этом сообщило издание "Мукачево.net" со ссылкой на Facebook Петеи.

Следует заметить, что депутат является членом проорбановской партии "КМКС "Партия венгров Украины". К слову, сообщение Петеи произошло на фоне ее порывов к обвинениям о притеснениях этнических венгров в Закарпатье.

На картинке было написано "Боже, бороны Закарпатья". Депутат позже сообщение удалила фото из Facebook. Впрочем, он уже успел засветиться в Сети.

Фото: Мукачево.net.

Скандальные заявления премьера Орбана

На днях во время встречи с журналистами в Будапеште венгерский премьер заявил, что не верит в победу Украины, а также считает, что она постепенно превращается в неуправляемую развалину. Мол, для того чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе".

Также Орбан заявил: наложит вето на новые санкции ЕС против России, если они коснутся ядерной энергетики РФ. По его словам, санкции, введенные против России, якобы не помогают Украине освободить свою территорию, а лишь наносят ущерб экономикам европейских стран.

Кроме того, Орбан выразил мнение о том, что Запад начал "холодную войну". Вот почему Венгрии следует поддерживать дела с его оппонентами. Более того — он считает, что его государство должно быть посредницей между Западом и Востоком.

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