Закарпатская "Конча Заспа": село с крупнейшими домами в Украине показали с высоты птичьего полета

Закарпатская "Конча Заспа": село с крупнейшими домами в Украине показали с высоты птичьего полета

В некоторых из этих домов — по 60 комнат.

Элитное село Нижняя Апша сняли с высоты птичьего полета. Местные называют его закарпатской "Конча Заспе".

Об этом сообщается на странице программы "Схемы" в соцсети Facebook.

Село с роскошными дома, которые можно считать самыми большими в стране, расположенное в двух километрах от Румынии. Здешние имения всегда поражают туристов незаурядными масштабами. Сотни огромных домов стоят у дороги и большинство из них принадлежит местным румынам, которые составляют большинство населения в Нижней Апше.

По данным журналистов, в некоторых из этих домов — по 60 комнат. Местные жители рассказали, что заработали деньги на строительство такого жилья якобы на продаже брынзы и семян подсолнечника.

Напомним, ТСН раскрыла тайну роскошных дворцов закарпатских румын.

"Этнокод" ТСН узнавала секреты закарпатских румын

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку