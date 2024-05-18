Закарпатская машина времени: уникальную пещерную стоянку старых людей взяли под охрану

Пещерная стоянка, расположенная на склоне горы в селе Большая Уголька Тячевского района Закарпатья, отныне будет находиться под охраной. Это памятка археологии национального значения.

Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

Еще в прошлом году Закарпатский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры и признал противоправным бездействие заповедника, ведь самостоятельно не заключил с Департаментом культуры Закарпатской ОВА охранный договор на указанную памятку. Поэтому его обязали осуществить это, и такое решение суда вступило в законную силу.

В прокуратуре отмечают, что заключение такого договора предоставляет возможности для предотвращения разрушения и уничтожения памятника, а также будет способствовать его сохранению в качестве уникального источника истории.

Известно, что стоянка была обнаружена в 1972 году, расположена она на склоне горы. Историки указывают, что возникла она 1,5 млн – 10 тыс. лет до нашей эры, и была первой на Закарпатье пещерной стоянкой людей каменного века. Теперь же с ее помощью можно изучать, как жило население края во времена палеолита.

В настоящее время прокуратура получила подтверждение, что Карпатский биосферный заповедник, на территории которого находится памятник, заключил охранный договор. Решение суда считается реально выполненным.

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