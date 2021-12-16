Закарпатская область лидирует по количеству пациентов с коронавирусом в больницах

В закарпатских больницах находятся 954 пациента с коронавирусом.
В больницах Закарпатской области наибольшее количество больных COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает канал "Коронавирус_инфо" в Telegram.
По состоянию на 15 декабря на Закарпатье занято 49,4% "ковидных"-коек. Сейчас в отделениях закарпатских медучреждений лечатся 954 человека от COVID-19.
На втором месте по заполненности больниц пациентами с коронавирусом – Кировоградская область. Там "ковид"-отделения заполнены на 44,3% (372 человека), третье место заняла Винницкая область — 41% (1193 человека). В Запорожской области зафиксирован самый низкий показатель заполненности "ковид"-отделений в Украине — 20,3% (759 человек).
В целом в стране заполненность отделений больными COVID-19 составляет 32,4%. В настоящее время госпитализировано 24 272 человека.
Напомним, главный эпидемиолог Закарпатской области Виктория Тимчик заявила, что новый штамм коронавируса "Омикрон" может попасть в Украину из ЕС уже через несколько недель. Есть вероятность, что его могут завезти на Закарпатье заробитчани, которые будут возвращаться домой на новогодне-рождественские праздники.
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