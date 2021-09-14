Закарпатская область переходит в "желтую" карантинную зону: как будут работать учебные заведения

Закарпатская область переходит в "желтую" карантинную зону: как будут работать учебные заведения

В привычном формате смогут работать только те учреждения, которые вакцинировались в достаточной мере.

Со следующей недели Закарпатская область переходит в "желтую" карантинную зону. Это означает, что на удаленное обучение пойдут все учебные заведения, в которых вакцинированы менее 80% персонала.

Об этом на своей странице в соцсети написал председатель Закарпатской ОГА Анатолий Полосков.

Так, в период карантина будут закрыты учебные заведения, в которых вакцинированы менее 80% персонала. Дети, а также студенты будут проходить дистанционное обучение.

"Ситуацию еще можно исправить, если работники образования с полной ответственностью отнесутся к своей обязанности заботиться о здоровье детей и обеспечивать непрерывность образовательного процесса, и сделают первую дозу прививки на этой неделе. В противном случае учебные заведения будут закрыты, и образовательный процесс приостановлен до достижения установленного уровня вакцинации ", — подчеркнул Анатолий Полосков.

Сейчас традиционно учиться могут пять территориальных общин. Еще в двух есть по одной школе с недостаточным количеством вакцинаций. А 21 община не удовлетворяет необходимый уровень прививок.

"После установления желтого уровня опасности, все без исключения школьники в указанных общинах будут находиться дома вместо того, чтобы получать качественные знания в школах. Призываю всех педагогов, кто еще не сделал прививку, принять правильное решение, и вакцинироваться, чтобы не лишать детей права на образование, а родителей — права на работу", — добавил председатель Закарпатской ОГА.

Напомним, что в Украине установят специальные видеокамеры, которые будут "ловить" нарушителей карантина.

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