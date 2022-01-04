Закарпатские пограничники обнаружили в вагонах из рудой из России тысячи пачек сигарет

Закарпатские пограничники обнаружили в вагонах из рудой из России тысячи пачек сигарет

Поезд шел в Венгрию через Украину транзитом

На украинско-венгерской границе, в пункте пропуска «Саловка», закарпатские таможенники совместно с пограничниками обнаружили в грузовых вагонах из России коробки с сигаретами, спрятанные под рудой.

Об этом говорится на сайте Закарпатской таможни.

Поезд следовал через Украину транзитом в Венгрию. "При проверке 60 вагонов в одном из них были обнаружены скрытые в железорудных окатышах 430 блоков сигарет. А обнаружили их стражи границы с помощью металлических щупов и откопали лопатами. Табачные изделия были тщательно скрыты от таможенно-пограничного контроля на глубине более полуметра" - отметили таможенники.

В железорудных окатышах закарпатские таможенники откопали 8600 пачек сигарет Сегодня (04.01.21) в пункте... Опубликована Закарпатская таможня Вторник, 4 января 2022 г.

Из-за отсутствия владельца скрытых товаров и лица, причастного к их незаконному перемещению через границу, инспекторы Закарпатской таможни составили соответствующий акт, а сигареты изъяли. Поезд отправился по назначенному маршруту.

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