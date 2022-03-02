Закарпатский легион разгромил россиян: оккупанты убегали, оставляя технику и грузовики с боеприпасами

Закарпатский легион разгромил россиян: оккупанты убегали, оставляя технику и грузовики с боеприпасами

Произошло несколько столкновений с врагом, в результате одного из них россияне беспорядочно отступили.

После столкновения со 128-й бригадой россияне сбежали, бросив невредимые танки, БТР-ы и грузовики с боеприпасами.

Об этом сообщают на странице Закарпатского легиона.

За минувшие сутки подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады продолжали удерживать рубежи в зоне боевых действий. Произошло несколько столкновений с врагом, в результате одного из них россияне беспорядочно отступили, бросив даже невредимую боевую технику.

Трофеями наших военных стали два танка, два БТР-а и три грузовика, с боеприпасами.

"Отступление россиян имело панический характер, поскольку заброшенная техника не имеет никаких боевых повреждений. Судя по маркировке (белая буква Z), 128-й бригаде пытались противостоять восточные силы вооруженных сил Росфедерации. Отныне трофейная техника будет служить Вооруженным Силам Украины и работать, – говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

Суммарные ориентировочные потери противника с 24.02 по 01.03 по состоянию на 06:00 составили:

В личном составе (убиты и ранены) – 5710 человек

Пленных-200.

Уничтожено и повреждено

самолетов – 29 ед,

вертолетов – 29 ед,

танков ‒ 198,

ББМ/APV – 846,

артиллерийских систем – 77,

средства ПВО – 7,

РСЗО — 24,

цистерн из ГСМ-60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,

катера – 2 единицы,

автомобильной техники – 305.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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