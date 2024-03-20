Закарпатский таксист попытался заработать 2500 долларов за одну поездку: что он придумал (фото)

В Ужгородском районе Закарпатья пограничники совместно с сотрудниками Нацполиции и СБУ в 800 метрах от границы со Словакией задержали местного таксиста, перевозившего жителя Одесской области.

Как сообщают в пресс-службе ГПСУ, таксист за 2500 долларов согласился перевезти одессита в приграничье и указать ему путь для нелегальной переправы в Словакию.

В начале марта перевозчик получил у своего клиента аванс за сделку в размере 1500 долларов и договорился с ним о дате и времени встречи. В определенный день таксист довез его до места, откуда одессит должен был двигаться дальше пешком.

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Оба задержаны в районе населенного пункта Паладь Комаровцы во время передачи второй части средств в размере 38 600 гривен.

В прессслужбе ГПСУ сообщили, что таксиста подозревают в том, что это была не единственная его поездка, раньше он уже искал выходцев из восточных и южных регионов Украины и за денежное вознаграждение организовывал для них незаконное пересечение границы в пределах Ужгородского района.

"Организатора незаконной схемы задержали в порядке ст.208 УПК Украины. Ему вынесено подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с правом внесения залога в размере 151 400 гривен”, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в пункте пропуска "Косино" задержан гражданин Венгрии, который вербовал украинок выезжать в страны Азии для предоставления сексуальных услуг. Он пытался вывезти 25-летнюю украинку из Ужгорода.

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