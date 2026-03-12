Заказал киллеру убийство тещи из-за денег для внуков: в Киевской области задержали мужчину (фото)

Заказал убийство тещи / © Офис Генерального прокурора

В Киевской области правоохранители разоблачили мужчину, который организовал покушение на убийство своей бывшей тещи. Чтобы документировать преступление, оперативники даже инсценировали смерть женщины, после чего подозреваемого задержали.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Как сообщили в прокуратуре, 53-летнему жителю Киева объявлено подозрение в организации покушения на умышленное убийство, совершенное по корыстным мотивам и по заказу.

Чтобы задокументировать преступление, оперативники инсценировали ее смерть / © Офис Генерального прокурора

Конфликт с тещей из-за имущества

По данным следствия, муж длительное время конфликтовал с матерью своей бывшей жены из-за имущественных вопросов. Кроме того, он якобы хотел завладеть деньгами, которые собирала женщина, чтобы приобрести жилье для своих внуков — детей подозреваемого.

В какой-то момент мужчина решил избавиться от прежней тещи и стал искать исполнителя для преступления. Он обратился к знакомому с просьбой помочь найти киллера, однако его действия попали в поле зрения правоохранителей.

Псевдокиллер и инсценировка убийства

Правоохранители организовали встречу подозреваемого с человеком, который он воспринимал как исполнителя. Муж согласился заплатить 5 тысяч долларов за убийство или разрешить «киллеру» забрать деньги, которые тот мог бы найти в доме жертвы после преступления.

Подозреваемый также передавал информацию о женщине, необходимой для реализации преступного плана.

Чтобы задокументировать преступление, оперативники инсценировали ее смерть: пострадавшую облили краской, положили на пол со связанными руками и сделали фотографии, которые должны выглядеть как доказательство убийства.

Эти снимки были переданы заказчику, после чего его задержали.

Что угрожает подозреваемому

Мужчине объявлено подозрение. Прокуратура обратилась в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Досудебное расследование проводят следователи Броварского районного управления полиции Киевской области по оперативному сопровождению Службы безопасности Украины.

Женщина, которую пытались убить, не пострадала.

