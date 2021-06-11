Заказал убийство своей экс-возлюбленной: на Хмельнитчине будут судить мужчину, который нанял "киллера"

Жизнь 46-летней женщины мужчина оценил в 2100 долларов.

49-летний житель Черновицкой области пытался убить свою бывшую сожительницу-предпринимательницу. Для этого он искал убийцу, который бы воплотил его план за 2100 долларов.

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Как рассказали в пресс-службе Нацполиции, мужчина имел длительный конфликт с потерпевшей и хотел избавиться от нее. Жизнь 46-летней женщины злоумышленник оценил в 2100 долларов. Но о преступном плане узнали сотрудники СБУ и полиции в апреле и предупредили убийство.

"Правоохранители сымитировали исчезновения и убийство женщины, чтобы "исполнитель" смог предоставить заказчику доказательства выполненного заказа", — рассказали в полиции.

Так заказчика убийства задержали в Каменце-Подольском на Хмельнитчине во время передачи "киллеру" средств за выполненную работу.

За содеянное тепер он предстанет перед Законом. Следователи уже направили обвинительный акт в суд.

Напомним, в Днепре мужчина из ревности до смерти избил 52-летнюю женщину.

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