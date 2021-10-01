"Заказал" зятя за 1200 долларов: в Виннице осудили мужчину за организацию убийства

"Заказал" зятя за 1200 долларов: в Виннице осудили мужчину за организацию убийства

Мужчина нанял киллера для зятя, с которым у него возникли конфликтные взаимоотношения.

В Виннице суд вынес приговор мужчине, который организовал заказное убийство собственного зятя. Он проведет за решеткой 14 лет.

Также читайте Киллеры не всегда достигают результата: Геращенко продемонстрировал фото трех неудачных покушений

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

Убийство произошло в июне 2014 года. В собственном авто нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями головы. Почти сразу после убийства оперативники задержали исполнителя преступления, а заказчика — в день похорон на кладбище.

Следствие установило, что мужчину "заказал" собственный тесть из-за неприязненных родственных отношений. Ранее мужчина уже угрожал зятю убийством, но потом перешел от угроз к действиям.

В одном из районов области он за 1200 долларов США нашел исполнителя, дал ему мобильный телефон для связи и обрез охотничьего ружья.

После убийства киллер вернул тестю обрез и телефон, которых последний лишился.

"Подозреваемому в организации убийства избрана мера пресечения — содержание под стражей и направили на прохождение судебно-психиатрической экспертизы. Пока длилась экспертиза, срок решения суда о пребывании подозреваемого под стражей истек и с медицинского учреждения его отпустили. После нескольких лет укрытия на территории соседнего государства, злоумышленника задержали правоохранители и передали правосудию ", — отметили в прокуратуре.

Суд вынес приговор мужчине за организацию заказного убийства — 14 лет лишения свободы.

Напомним, что Донецкой области правоохранители предотвратили заказное убийство предпринимателя. Сам человек не догадывался, что его хотят "ликвидировать".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку