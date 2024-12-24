Заказала убийство экс-мужа и его семьи: какое наказание грозит женщине

34-летняя жительница Запорожья заказала убийство бывшего мужа, его брата и их мать, чтобы завладеть многомиллионным наследством. Полицейские, проведя спецоперацию, инсценировали преступление.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Как стало известно в ходе следствия, после расторжения брака с бывшим мужем, женщина, имея на руках двух малолетних детей, начала готовить преступный план. Мотив — завладение миллионным состоянием мужчины и общим имуществом", — говорится в сообщении.

Согласно следствию, после расторжения брака женщина принялась готовить преступный план. Она наняла киллера, чтобы тот убил экс-мужа и его семью. Женщина пообещала исполнителю обещая половину состояния. Для подготовки преступления она заплатила 1600 долларов и 8000 гривен.

В ходе спецоперации полицейские инсценировали убийство ее бывшего мужа и его брата. Киллер предоставил заказчице фото "с места преступления". Убедившись в частичном выполнении заказа, женщина передала часть "гонорара". Ее сразу задержали при поддержке спецподразделений.

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Следователи сообщили ей о подозрении в подготовке умышленного убийства и разбойном нападении.

Напомним, в Киеве конфликт между двумя мужчинами закончился стрельбой.

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