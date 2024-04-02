Заказчик убийства Гандзюк Мангер заявил о мобилизации – в Минобороны и воинской части отреагировали

Экс-глава Херсонского облсовета Владислав Мангер, осужденный за заказ убийства активистки Екатерины Гандзюк, во вторник, 1 апреля, во время рассмотрения апелляционной жалобы предоставил письмо якобы от командира воинской части А7382 о том, что Вагнера вызывают на службу.

Об этом сообщили на Facebook -странице "Кто заказал Катю Гандзюк?".

"Сегодня во время рассмотрения апелляционной жалобы Мангера и Левина выяснилось, что существует письмо командира воинской части А7382, в котором выражается желание призвать на военную службу в эту часть Владислава Мангера. Более того, Мангер заявил в суде, что скоро он предоставит в суд ходатайство Министерства обороны о необходимости его призвать. Мы пока не знаем, зачем командиру бригады территориальной обороны нужен человек, который заказал убийство Кати Гандзюк и к тому же имеет кучу хронических болезней. Сегодня долгий перечень болезней Мангера, который составили адвокаты, зачитывала судья, потенциальный солдат Мангер вряд ли пройдет ВЛК", — говорилось в сообщении.

Однако эту информацию официально опровергли в Министерстве обороны.

"Министерство обороны не готовит ни одного ходатайства для причисления г-на Мангера в Вооруженные силы. Если соответствующая инициатива появилась на уровне воинской части, процесс будет немедленно прекращен, в отношении инициаторов – проведено служебное расследование", — написало в комментарии Минобороны под постом в Facebook.

Комментарий Министерства обороны

После распространения этой информации пресс-служба 126-й отдельной бригады территориальной обороны Одессы, куда якобы должны были призвать Мангера, также опровергла его заявление.

"Информация, распространенная 01.04.2024 года, на ряде информационных ресурсов, о причастности командира воинской части А7382 к предоставлению обвиняемому в заказе нападения на Екатерину Гандзюк экс-председателю Херсонского Областного Совета Владиславу Мангеру письмо для прохождения службы в воинской части А7382 – не соответствует действительности. Мы официально заявляем: Владислава Мангера не было, не будет и ни в коем случае не может быть в нашей бригаде. Мангер по решению украинского суда отбывает справедливое наказание в качестве заказчика резонансного убийства, его места в тюрьме. Наше место — на поле боя, где 126 бригада продолжит бороться за справедливость для украинского народа, освобождая новые территории, а не преступников от наказаний", – говорится в сообщении Facebook.

В июле 2018 года общественную активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома – через три месяца Гандзюк умерла. За три недели до смерти она сообщила, что считает заказчиком нападения на него тогдашнего председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

В 2019 году по делу были осуждены пятеро подозреваемых в организации и выполнении нападения на Гандзюк: исполнителей Виктора Горбунова, Вячеслава Вишневского, Владимира Васяновича, Никиту Грабчука, а также организатора Сергея Торбина. Все они признали свою вину, пошли на соглашение со следствием и получили от 3 до 6, 5 лет лишения свободы.

Днепровский районный суд Киева 26 июня 2023 признал экспредседателя Херсонского облсовета Владислава Мангера виновным в заказе нападения, а его помощника Алексея Левина — в организации. Им присудили по 10 лет лишения свободы.

Читайте по ссылке: Кто заказал, организовал и убил Катю Гандзюк – хронология событий.

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