Заказное убийство предпринимателя в Полтавской области: бывшего чиновника осудили

Суд вынес приговор бывшему главе одной из территориальных общин Полтавщины, который заказал убийство предпринимателя.

В Полтавской области бывшего старосту одного из округов приговорили к 10 годам заключения. Чиновник был признан виновным в оконченном покушении на умышленное убийство, совершенном по заказу.

Об этом сообщила пресс-служба ДБР.

В конце 2022 года сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили подготовку убийства предпринимателя, для которого активно искали исполнителей из криминальной среды. Как оказалось, глава общины, после длительных конфликтов с бизнесменом, решил прибегнуть к радикальным мерам и найти киллера для совершения преступления.

За убийство он обещал 5 000$, планируя передать деньги двумя частями: задаток был уплачен еще в декабре 2022 года, а остальное обещал выплатить после того, как убедится в успешности выполнения заказа и получит фотографии "жертвы".

Инсценирование убийства / Фото: Государственное бюро расследований

"Работники ДБР, в рамках осуществления санкционированного контроля за совершением преступления, имитировали убийство, после чего заказчик получил фотографии с "трупом", – говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, подозреваемый в убийстве общественного активиста Демьяна Ганула.

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