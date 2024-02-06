Заключение Георгия Сутурина в Таиланде: в МИД Украины прокомментировали ситуацию

На днях стало известно, что в тюрьме Таиланда находится 58-летний украинец родом из Червонограда Георгий Сутурин. Мужчину несколько лет считали мертвым, однако выяснилось, что он уже три года сидит в тюрьме Бангкока.

Спикер МИД Олег Николенко прокомментировал ситуацию с заключением украинца.

"МИД Украины известно об украинском гражданине, который находится в миграционном учреждении Таиланда. Украинское посольство в Бангкоке занимается его делом с первых дней его задержания из-за нелегального пребывания в Таиланде в течение двух лет без паспортных документов. За это время украинские консулы неоднократно посещали, а также поддерживали телефонную связь с нашим гражданином, давали ему разъяснения о законных путях возвращения в Украину. По имеющейся информации, соотечественник изначально планировал оставаться на территории Таиланда", — рассказал он.

По словам Николенко, Георгий Сутурин только сейчас изъявил желание вернуться в Украину. Посольство Украины оформляет необходимые украинские проездные документы, договаривается об оплате авиабилета.

"По инициативе дипломатов, соотечественник также прошел медицинское освидетельствование, состояние его здоровья удовлетворительное, он обеспечен одеждой и предметами первой необходимости", — добавил спикер МИД Украины.

Читайте также ведущие новости дня: