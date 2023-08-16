Заключенной в РФ крымской татарке Умеровой назначили психиатрическую экспертизу: она написала письмо Зеленскому

25-летняя Ление Умерова в декабре прошлого года решила поехать в Крым, чтобы навестить больного отца.

Крымской татарке Лении Умеровой, которую арестовали оккупанты по обвинению в шпионаже, назначили судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом сообщил ее брат Азиз Умеров.

По его словам, дело находится под грифом "секретно", поэтому никакие детали россияне не сообщают.

"Срок этой экспертизы, методы и способ проведения остаются неизвестными. Адвокаты систематически наведываются в Лению и пытаются держать ситуацию под контролем, насколько это возможно", — сказал брат задержанной.

Такое Ление Умерова передала президенту Владимиру Зеленскому письмо.

"Уважаемый Владимир Александрович, Приветствую Вас! Меня зовут Умерова Ление, я гражданка Украины и крымская татарка. Это письмо я пишу Вам как политзаключенная из Лефортовского СИЗО.

В начале зимы в прошлом году я пыталась проехать к больному отцу в Крым, но при въезде на территорию РФ меня задержали бандитским образом. А через полгода, в мае, выдвинули надуманные обвинения в шпионаже

Сегодня я хочу написать о самом главном. Сейчас наше общество переживает сложные времена и борется за свои права на развитие и жизнь. И все мы, граждане Украины, каждый на своем месте, мужественно отстаиваем самое ценное, что у нас есть – наше достоинство и свободу. Фундамент, заложенный предыдущими поколениями и закрепленный на собственном опыте. Слова, которые для каждого из нас встали на уровне базовых потребностей, которые мы отстаиваем!

Спасибо Вам, что в качестве лидера суверенной демократической страны на собственном примере показываете, что у слов "достоинство" и "свобода" нет цены!", — говорится в письме.

Напомним, в декабре прошлого года 25-летняя Ление Умерова, с 2014 года проживавшая в Киеве, в декабре прошлого года решила поехать в Крым, чтобы посетить отца, страдающего от онкологического заболевания. Российские силовики задержали ее после пересечения грузино-российской границы.

4 июля Московский городской суд оставил под стражей Умерову не менее 4 октября. оккупанты обвиняют ее в шпионаже.

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