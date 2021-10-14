Заключенных мало, а содержать дорого: на Волыни с аукциона продают здание воспитательной колонии для несовершеннолетних

Заключенных мало, а содержать дорого: на Волыни с аукциона продают здание воспитательной колонии для несовершеннолетних

Всего в Украине более трех десятков подобных объектов готовят к продаже.

В Ковеле на Волыни с аукциона продают здание воспитательной колонии для несовершеннолетних. Ее закрыли в прошлом году, персонал сократили, а заключенных перевели в Кременчуг.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

В министерстве юстиции говорят, мест несвободы более чем достаточно, поэтому лучше направить выручку от продажи на модернизацию остальных заведений.

Всего в Украине более трех десятков подобных объектов готовят к продаже. Летом за почти 500 млн гривен продали имущество Львовской исправительной колонии. Ковельскую, которая находится на территории площадью почти пять гектаров, будут продавать через две недели. Начальная стоимость — почти 42 миллиона.

"Я говорю всегда, что-лучше что-то, чем закрытая тюрьма. Потому что она все равно просто вытягивает деньги из государства и никоим образом свою функцию полезную не выполняет. Чем больше будет участников аукционов, тем больше будет расти стартовая цена, цена продажи по отношению к стартовой, и мы в этом заинтересованы", — говорит Елена Высоцкая, заместитель министра юстиции.

Новости Украины: на Волыни продают здание воспитательной колонии для несовершеннолетних

Напомним, что Укрпочта приняла решение выставить на продажу ряд старых и одновременно существенно проржавевших автомобилей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку