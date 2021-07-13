"Закон для Софийки": в ВР назвали ожидаемую стоимость лекарств из медицинского каннабиса в Украине

"Закон для Софийки": в ВР назвали ожидаемую стоимость лекарств из медицинского каннабиса в Украине

Сейчас украинцы вынуждены покупать препараты на основе конопли на черном рынке за 100-200 долларов.

Если в Украине легализуют медицинский каннабис, то цена лекарств на его основе будет стартовать от 10-12 долларов (примерно от 300 гривен).

Об этом председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил во время брифинга после заседания фракции "Слуга народа", пишет "Укринформ".

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Он отметил, что сейчас украинцы вынуждены покупать препараты на основе конопли на черном рынке, где их стоимость составляет от 100 до 200 долларов (почти 5,5 тыс. гривен).

"Мы общались со специалистами из Канады, они посчитали себестоимость в Украине и говорят, что в украинских аптеках такой препарат будет стоить от 10-12 долларов", — рассказал Радуцкий.

Чиновник отметил, что ООН исключила медицинский каннабис из перечня наркотических веществ "уже много лет назад".

"Каннабис нигде в мире не считается наркотическим веществом, а только в таких странах, как Россия, Беларусь, Венесуэла и, к сожалению, Украина. Я надеюсь, что парламент исправит эту историю. Каннабис переводится из реестра наркотических веществ в реестр строго контролируемых веществ", — продолжил депутат.

Он также указал, что лекарства из каннабиса в Украине будут выписывать только по электронному рецепту с подписью врача.

"У нас каждый пациент зарегистрирован в системе e-health и контролирующие органы всегда имеют доступ к ней, чтобы сравнить диагноз пациента, лекарства, которые ему выписаны, и лекарства, которые ему отпущены в аптечной сети", — высказался Радуцкий.

В то же время закон о легализации медицинского каннабиса не будет имплементирован на следующий день после подписи президента.

"Там очень много вещей, которые надо сделать, чтобы он заработал. Надо создать центральный орган исполнительной власти, который будет вместо отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотических веществ при МВД и Гослекслужбе, занимающимся контролем за лекарствами. Это будет отдельный орган, который будет контролировать именно обращение каннабиноидов ", - пояснил политик.

Председатель комитета ВР добавил, что законопроект предусматривает ряд требований контроля, в частности введение системы видеонаблюдения "под каждый куст".

"Это, кстати, не новшество, это в мире так. Контролируется видеонаблюдением за каждым кустом, который растет, поэтому продукция, которая из него берется, имеет GPS-контроль от начала выращивания до переработки, а затем лекарства, которые из него делаются, имеют контроль", — отметил Радуцкий.

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Депутат убежден, что законопроект будет поддержан в первом чтении. "До второго чтения есть время до осени", — подытожил он.

Как сообщалось, внеочередное заседание парламента, инициированное президентом Украины Владимиром Зеленским, состоится во вторник, 13 июля. Нардепы рассмотрят пять законопроектов, в частности №5596 (о легализации медицинского каннабиса).

Документ известен также как "Закон для Софийки". Речь идет о 4-летней девочке, которая борется со сложной формой эпилепсии и требует использования препаратов на основе медицинского каннабиса. В целом такие лекарства необходимы более чем 2,5 млн украинцев с различными недугами, в том числе болеющим раком, глаукомой или рассеянным склерозом.

Новости Украины: медицинский каннабис может стать легальным - ВР рассмотрит соответствующий закон

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