"Закон еще не вступил в силу": в Киеве аптекарь нахамил посетителю через украинский язык

"Закон еще не вступил в силу": в Киеве аптекарь нахамил посетителю через украинский язык

По словам посетителя, аптекарь грубо высказался по просьбе говорить по-украински.

В Киеве в одной из аптек работник отказался обслуживать клиента на украинском языке, тем самым нарушив закон "О языке".

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Об этом в соцсети рассказал общественный деятель, юрист-международник Андрей Смолий.

По его словам, он зашел в одну из аптек на Печерске в Киеве.

"Откровенный украинофоб на кассе не то чтобы не обслуживал украинском, как это обязывает его статья 30 ЗУ "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", так еще и отказался в грубой форме исправлять свое нарушение сказав: "и не буду говорить на украинском, закон еще не вступил в силу". Такого хамства и наглости я давно не видел. Интересно, владельцы сети аптек также поддерживают политику нарушения Законов и откровенного хамства клиентам", — написал Андрей Смалий.

В сети аптек "Аптека доброго дня", где произошел конфликт, отреагировали на поведение своего работника.

"Благодарим Вас за замечания о нарушении нашим сотрудником закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Для нас Закон Украины всегда есть, был и будет приоритетом в работе и основой наших принципов. Конечно, инцидент с нашим сотрудником крайне недопустим. И, к сожалению, является человеческим фактором. Да, сотрудник будет привлечен к должной ответственности. Спасибо, что не промолчали!", — прокомментировали под сообщением Андрея Смолия представители аптечной сети.

Впоследствии активист заявил, что с ним связалось руководство сети аптек и сообщило, что работник, который отказался обслуживать украинский язык и нарушал закон, получил санкцию "предупреждение".

"Меня проинформировали, что вчера и сегодня с персоналом сети проводится работа по соблюдению языкового законодательства. Я также отметил представителю сети, что буду и дальше мониторить соблюдение законодательства их работниками. Также планирую в начале недели проверить выполнение Закона в конкретно этой аптеке", — пообещал Смолий.

Напомним, что в одном из городов Казахстана русскоязычный водитель такси накричал на клиентку, которая попросила общаться с ней на казахском языке.

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