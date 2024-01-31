"Закон не обязывает иметь смартфон" – юрист о проблеме с электронным кабинетом призывника

По словам юриста, закон не указывает на обязанность человека иметь электронные средства. Поэтому с введением электронного кабинета призывника могут возникнуть проблемы.

Юрист и специалист центра оказания поддержки ветеранам Роман Лихачев утверждает, что электронный кабинет призывника невозможно сделать обязательным для военнообязанных, потому что ни один закон не обязывает человека иметь смартфон.

Об этом он рассказал в комментарии "Киев24".

"Законодательным актом не указано об обязанности человека иметь электронные средства. Более того, у нас некоторые люди даже отказываются от того, чтобы выбрать идентификационный код. А недавно суд вынес о том, что "Свидетели Иеговы", например, могут не проходить военную службу, а заменять обязательно на альтернативную. То есть с этим вопросом не принят второй нормативный акт: если действительно человек не имеет смартфон или не за что его купить вообще", – отмечает правозащитник.

Напомним, что сегодня, 16 января, Рада окончательно приняла законопроект №10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных, введении сертификата защитника и автоматического получения УБД. ТСН.ua собрал все подробности об этом законе.

В новом законопроекте о мобилизации, который вчера Кабмин внес в ВР, граждане планируют обязать регистрировать электронный кабинет призывника-военнообязанного. Повестки могут приходить и в электронный кабинет призывника.

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