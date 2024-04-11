Закон о демобилизации может появиться летом, но есть одна "ложь" — нардеп

Законопроект о демобилизации может появиться уже летом 2024 года, но будет предусматривать только ротацию военных, чтобы предоставить им время для отдыха.

Такое мнение в интервью ТСН высказал член комитета ВР по вопросам обороны, национальной безопасности и разведки народный депутат Вадим Ивченко.

По его словам, этот законопроект будет обязательно подан в Верховную Раду, и это произойдет быстрее, чем в оговоренный Кабмином срок 8 месяцев.

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“Там написано "в течение" [8 месяцев]. Поэтому я уверен в том, что летом у нас появится соответствующий законопроект... Имеется в виду через пару месяцев”, — отметил нардеп.

В то же время Ивченко сомневается, что собственно демобилизация состоится до окончания войны, обращая внимание на скрытую "ложь".

“Мне кажется, что закон о демобилизации не будет до конца войны. Закон о ротации будет и пределы этого закона, которые будут очерчены Генеральным штабом, мы увидим, когда главнокомандующий Вооруженными силами подаст соответствующие законопроекты вместе с Министерством обороны в парламент. В чем ложь? Потому что обещают закон о демобилизации и никто не говорит правду, будет ли это стопроцентное обещание или снова обещание, которое останется на бумаге. Мне кажется, из опыта других стран, которые воюют, что будет только закон о ротации", — подытожил Вадим Ивченко.

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Напомним, ранее в Минобороны объяснили, почему убрали демобилизацию из законопроекта.

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