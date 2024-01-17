Закон о е-реестре военнообязанных: нардепка перечислила, какие важные пункты отклонили

Безуглая обвинила некоторых своих коллег в том, что они "сбили ряд очень важных норм".
Во вторник, 16 января, Верховная Рада приняла громкий закон №10062 о цифровизации украинской армии, который, в частности, предусматривает создание Единого электронного реестра военнообязанных и автоматическое получение УБД.
Выступавшая в защиту этого документа нардепка Марьяна Безуглая рассказала, какие важные правки отклонили, а какие остались.
Безуглая обвинила некоторых своих коллег в том, что они "сбили ряд очень важных норм".
Отклонили:
- Сертификат защитника – возможность гражданам иметь военно-учетный документ в электронном варианте.
"Только бумажки, только хардкор. + коррупционные риски", – отметила нардепка.
- Электронный кабинет компании.
"Для чего предпринимателю открывать компьютер и видеть всех забронированных, менять подачу на бронирование в электронном варианте? Пусть лучше мучается между несколькими инстанциями", – сиронизировала Безуглая.
- Предоставление статуса УБД во время действия военного положения средствами электронной системы Минобороны. Вместо этого принято положение, согласно которому статус УБД будет предоставляться 2 способами:
1) автоматически средствами реестра;
2) при невозможности уполномоченным лицом воинской части внести сведения в электронной форме статус УБД предоставляется комиссией).
По мнению нардепки, это значит, что можно всегда будет сослаться на "невозможность" и отправлять за получением статуса УБД в "комиссию".
- Реестр военнослужащих в электронном варианте
Безуглая отметила, что в случае отсутствия электронного реестра переводы из воинской части в часть месяцами.
Приняли:
Реестр военнообязанных
- расширение перечня сведений реестра (персональные и служебные данные);
- усовершенствование межведомственного взаимодействия (в т.ч. информационного);
- электронный кабинет призывника;
- электронный кабинет ЦНАП (предоставление админ. услуг).
УБД
- электронное взаимодействие между реестрами;
- электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);
- предоставление статуса УБД во время действия военного положения двумя способами (см. выше);
- выписка из реестра об участии в боевых действиях.
Особенности защиты информации в ИКС МОУ (Информационно-коммуникационные системы Министерства обороны Украины)
- изменения в Законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ);
- аналогичные изменения в Закон о защите информации в ИКС и Закон об основных основах обеспечения кибербезопасности в Украине.
Облачные услуги
- обработка информации, составляющей государственную тайну, в ИКС МОУ может осуществляться за границей (страны НАТО) — на основании совместного решения Министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с неотложным уведомлением Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке; но персональные данные украинцев – только на территории Украины;
- снимается запрет на размещение в облачных ресурсах за границей служебной информации и государственных и единых реестров.
"Это нужно для нашей работы с партнерами, резервных копий в зашифрованном варианте", — пояснила Безугла.
Напомним, что сегодня, 16 января, Рада окончательно приняла законопроект №10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных, введении сертификата защитника и автоматического получения УБД.
ТСН.ua собрал все подробности об этом законе.
Ранее известный юрист Ростислав Кравец раскритиковал этот документ и заявил, что он "являет угрозу нацбезопасности".
Некоторые народные избранники назвали отдельные нормы в документе чрезмерным вмешательством в частную жизнь.
Зато в Минобороны считают, что этот закон разблокирует цифровизацию украинской армии.