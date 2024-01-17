Закон о е-реестре военнообязанных: нардепка перечислила, какие важные пункты отклонили

Безуглая обвинила некоторых своих коллег в том, что они "сбили ряд очень важных норм".

Во вторник, 16 января, Верховная Рада приняла громкий закон №10062 о цифровизации украинской армии, который, в частности, предусматривает создание Единого электронного реестра военнообязанных и автоматическое получение УБД.

Выступавшая в защиту этого документа нардепка Марьяна Безуглая рассказала, какие важные правки отклонили, а какие остались.

Безуглая обвинила некоторых своих коллег в том, что они "сбили ряд очень важных норм".

Отклонили:

Сертификат защитника – возможность гражданам иметь военно-учетный документ в электронном варианте.

"Только бумажки, только хардкор. + коррупционные риски", – отметила нардепка.

Электронный кабинет компании.

"Для чего предпринимателю открывать компьютер и видеть всех забронированных, менять подачу на бронирование в электронном варианте? Пусть лучше мучается между несколькими инстанциями", – сиронизировала Безуглая.

Предоставление статуса УБД во время действия военного положения средствами электронной системы Минобороны. Вместо этого принято положение, согласно которому статус УБД будет предоставляться 2 способами:

1) автоматически средствами реестра;

2) при невозможности уполномоченным лицом воинской части внести сведения в электронной форме статус УБД предоставляется комиссией).

По мнению нардепки, это значит, что можно всегда будет сослаться на "невозможность" и отправлять за получением статуса УБД в "комиссию".

Реестр военнослужащих в электронном варианте

Безуглая отметила, что в случае отсутствия электронного реестра переводы из воинской части в часть месяцами.

Приняли:

Реестр военнообязанных

расширение перечня сведений реестра (персональные и служебные данные);

усовершенствование межведомственного взаимодействия (в т.ч. информационного);

электронный кабинет призывника;

электронный кабинет ЦНАП (предоставление админ. услуг).

УБД

электронное взаимодействие между реестрами;

электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);

предоставление статуса УБД во время действия военного положения двумя способами (см. выше);

выписка из реестра об участии в боевых действиях.

Особенности защиты информации в ИКС МОУ (Информационно-коммуникационные системы Министерства обороны Украины)

изменения в Законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ);

аналогичные изменения в Закон о защите информации в ИКС и Закон об основных основах обеспечения кибербезопасности в Украине.

Облачные услуги

обработка информации, составляющей государственную тайну, в ИКС МОУ может осуществляться за границей (страны НАТО) — на основании совместного решения Министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с неотложным уведомлением Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке; но персональные данные украинцев – только на территории Украины;

снимается запрет на размещение в облачных ресурсах за границей служебной информации и государственных и единых реестров.

"Это нужно для нашей работы с партнерами, резервных копий в зашифрованном варианте", — пояснила Безугла.

Напомним, что сегодня, 16 января, Рада окончательно приняла законопроект №10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных, введении сертификата защитника и автоматического получения УБД.

ТСН.ua собрал все подробности об этом законе.

Ранее известный юрист Ростислав Кравец раскритиковал этот документ и заявил, что он "являет угрозу нацбезопасности".

Некоторые народные избранники назвали отдельные нормы в документе чрезмерным вмешательством в частную жизнь.

Зато в Минобороны считают, что этот закон разблокирует цифровизацию украинской армии.