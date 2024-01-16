Закон о е-реестре военнообязанных: нардепка рассказала о "наиболее одиозных поправках"

Геращенко уточнила, что поправки о внесении в реестр должников, административных правонарушениях и полученных подозрениях (к приговору суда), другие антиконституционные нормы удалось отклонить.

Верховная Рада приняла громкий закон №10062 о цифровизации украинской армии, который, в частности, предусматривает создание Единого электронного реестра военнообязанных, введение сертификата защитника и автоматическое получение УБД.

Нардепка Ирина Геращенко заявила, что документ "значительно ухудшили поправки, которые касались чрезмерного вмешательства в частную жизнь военнообязанных".

По ее словам, "определенные одиозные поправки" были отклонены, но есть опасения относительно защищенности реестра.

Статус УГБ

Геращенко уточнила, что в законе остались нормы автоматического получения УБД.

"Из миллиона военнослужащих, участвовавших в защите государства, только 20% получили соответствующий статус УБД. Процедура бюрократическая и сложная, нужно собирать кучу бумаг, это унизительно и несправедливо. Законопроект это упрощает", — говорит нардепка.

Она указала, что документ поможет, чтобы статус УБД не получали так называемые "туристы" на фронт из силовых структур, прокуратуры и т.п., а только реальные бойцы.

Реестр мобилизованных

"Законопроектом создается единый реестр мобилизованных, который привязан к единому реестру избирателей. И именно в этот блок напихали наиболее одиозных поправок. Проект предусматривает обработку собранных личных данных. Этот законопроект по сути является частью мобилизации, которая является важной", – говорит Геращенко.

Нардепка уточнила, что поправки о внесении в реестр должников, административных правонарушениях и полученных подозрениях (к приговору суда), другие антиконституционные нормы удалось отклонить.

"Но, к сожалению, из 26 наших принципиальных поправок учтено только 2 и закон ко второму чтению ухудшился. В проекте есть привязка реестра военнообязанных к единому реестру избирателей", – подытожила она.

Напомним, что сегодня, 16 января, Рада окончательно приняла законопроект №10062 о создании Единого электронного реестра военнообязанных, введении сертификата защитника и автоматического получения УБД.

Ранее известный юрист Ростислав Кравец раскритиковал этот документ и заявил, что он "несет угрозу нацбезопасности".

Некоторые народные избранники назвали отдельные нормы в документе чрезмерным вмешательством в частную жизнь.

В Минобороны в свою очередь считают, что этот закон разблокирует цифровизацию украинской армии.

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