Закон о киберсилах "завис" в Раде: журналистка рассказала подробности

Несколько недель назад проект Закона о Киберсилах ВСУ доработан до второго чтения. Впрочем, накануне этот законопроект №12349 после многих поправок Генштаба парламент так и не начал рассматривать.

Об этом говорится в сообщении специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко-Меринова на ее Facebook-странице.

«Войска, которые наносят вред врагу на десятки миллионов долларов, оставляют без координации. Накануне парламент таки не смог взяться за рассмотрение во втором чтении закона о киберсилах. Документ, который пишется чуть больше года», — подчеркнула журналистка.

Кириенко также акцентировала на том, что Министр обороны Михаил Федоров отмечал необходимость принять его «для системности работы против агрессора». Кроме того, в 2025-м работа украинских кибервоинов нанесла прямой ущерб стране-агрессорке РФ — до 220 млн дол.

Журналистка вспоминает мощные хакерские кибервторжения на украинские сервисы — как вирус Petya 2016-го, атаки на правительственные сайты и банки 2022-го, на систему «Путь» и госреестры 2024-го и т.д. Именно поэтому необходим «зеркальный ответ Украины».

Для лучшей координации, обеспечения, структурированности Украине нужны киберсилы, которые:

блокируют работу сервисов РФ;

выискивают цели для поражений нашими дронами и ракетами;

взламывают коммуникационные каналы врага на фронте;

вербуют русских солдат к сотрудничеству.

«Однако накануне парламенту не хватило уверенности в себе, чтобы взяться за законопроект. Его представлял в Раде депутат Александр Федиенко. Впрочем, депутат Марьяна Безугла почему-то говорит о схематозе и дублировании полномочий вновь рода войск и СБУ», — подытожила Кириенко.

Напомним, на днях «Сбербанк» оказался под атакой. Он остановил работу своих электронных систем из-за угрозы кибератаки. Сработали внутренние протоколы безопасности по подозрению на DDoS-атаку. Поэтому серверы учреждения временно отключили.