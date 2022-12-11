Закон о медиа – что он предусматривает и как повлияет на СМИ: объяснение депутата

Законопроект о медиа обеспечит конкурентный медиарынок с четкими правилами для всех, а также предоставит независимому регулятору полномочия быстро реагировать на нарушения.

Об этом заявила заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

"На самом деле этот закон уже 10 лет в парламенте. И это уже третий созыв Верховной Рады, который, я все же думаю, примет его. Слава Богу, что евроинтеграция здесь помогла, потому что это один из семи шагов, необходимых для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.То есть мы не только должны принять законодательство к директиве медиа, но там написано – уменьшить частное влияние на медиа и обеспечить независимого регулятора, возможность сильного регулятора на рынке. В нашем случае – это Нацсовет по телевидению и радиовещанию. Медийное законодательство не менялось годами, даже десятилетиями. Последние изменения, например, закон о телевидении и радиовещании были внесены в 2004 году, а в целом это все законодательство конца 90-х годов. Тогда еще не было Интернета вообще, не было платформ общего доступа, вообще законодательства этого не видели. И мы, наконец, должны его обновить. Поэтому важный момент для нас, как для страны, которая в войне, в том числе – под информационными пулями и ракетами… у нас есть отдельный раздел, который будет действовать на время агрессии, там есть более конкретные, строгие ограничения – против пропаганды, против вакханалии, когда так называемые украинские медиа, не буду их называть, потому что санкциями их закрыли, все понимают о чем идет речь. Просто были управляемы с России и российские нарративы пропагандировали. Все-таки это должно быть определено законом, а не просто санкциями", – сказала она.

Напомним:

Группа 1+1 media обратилась в Верховную Раду Украины и парламентские фракции с просьбой завершить реформирование законодательства в сфере медиа и принять новый Закон Украины "О медиа".

Новый закон Украины "О медиа" прошел первое чтение. По словам его авторов, действующий закон – морально и технологически устаревший.

Ко второму чтению в новом законе учли все замечания европейских специалистов. На следующей неделе профильный комитет и депутаты должны сделать еще один важный шаг к европейскому будущему Украины. Медийщики призвали депутатов проголосовать закон во втором чтении. Ведь украинские СМИ нуждаются в европейской последовательной, комплексной правовой базе.

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