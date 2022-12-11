Закон "О медиа": депутат рассказала, кто блокирует принятие

Депутаты не могут прийти к согласию в вопросе подготовки закона Украины "О медиа".

На следующей неделе Верховная Рада может рассмотреть законопроект "О медиа". Пока он уже прошел первое чтение. Ко второму чтению в нем учли все замечания европейских специалистов.

Новый закон должен улучшить ситуацию на рынке медиа и синхронизировать его с современными реалиями. Однако некоторые депутаты препятствуют принятию этого закона.

Об этом в эфире "1+1" в рамках телемарафона рассказала народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Отмечается, что внесенные правки и замечания ко второму чтению не изменят в корне закон "О медиа".

"Они его улучшат, мы отрабатывали этот закон уже в этом созыве три года, вместе с европейскими экспертами, индустрией, общественными организациями. Ряд общественных организаций выразили поддержку, индустриальные союзы также выразили свою поддержку в принятии. Потому что все сознательные люди понимают, насколько важна и информационная безопасность и Евроинтеграция. Но я хочу обратиться к коллегам из фракции "Голос", потому что почему-то не все ваши коллеги из фракции понимают важность изменений в избирательном законодательстве, которые мы наработали вместе с соответствующими общественными организациями и индустрией. И есть фракция, я могу ее назвать, это "Батькивщина", которая блокирует эти изменения. И почему-то ваша коллега (Ярослава Железняка, фракция "Голос" — ред), она была на совместном совещании ... Поэтому у меня просьба, чтобы вы поработали во фракции и прояснили этот вопрос. Потому что обновить правила игры на выборах, понятно, что они будут не сейчас, но должны быть честные и прозрачные правила игры. Потому что у нас политики всегда хотят где-то смахивать, в том числе во время выборов. А полномочия на это мы им не даем, регулировать рынок на выборах", — рассказала депутат.

Евгения Кравчук подчеркнула, что иметь сильного регулятора – это требование ЕС. Но проходят нарушения, все их видят, а у Нацсовета нет полномочий.

"Мы эти полномочия предоставляем, но должны обновить правила, которые не обновлялись с 2009 года. Я думаю, что политики найдут в себе здравый смысл не блокировать евроинтеграцию", — резюмировала она.

Напомним, в новом законе "О медиа" должны появиться такие понятия как онлайн-медиа, YouTube, соцсети.

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