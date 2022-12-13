Закон о медиа: глава Нацсовета объяснила, как Украина борется с российской пропагандой

По мнению Ольги Герасимьюк, если кто-нибудь будет голосовать против закона о медиа, тот будет против того, чтобы Украина стала полноправным членом Евросоюза.

На этой неделе Верховная Рада может наконец проголосовать за долгожданный законопроект о медиа. Документ должен обеспечить конкурентный медиарынок с четкими правилами для всех, а также предоставить независимому регулятору полномочия быстро реагировать на нарушения.

Председатель Нацсовета по телевидению и радиовещанию Ольга Герасимьюк рассказала о нововведениях в законопроекте и борьбе с российскими фейками в программе "Факты ICTV".

"Онлайн-медиа – это не блогеры, это не личные страницы, это не личные аккаунты, это те, кто себя зарегистрирует как онлайн-медиа, добровольно. Это значит, что те, кто так себя зарегистрирует, будут наслаждаться преимуществами официальных медиа, которые также прописаны в законе. Кто не захочет регистрироваться, будет работать так. Хотя, если они будут нарушать законы Украины, а именно в таких аспектах, как дезинформация, призывы к войне, насилию и так далее, они также будут отвечать по закону", — пояснила Герасимьюк.

Председатель Нацсовета по телевидению и радиовещанию отметила, что блокирование онлайн-платформ осуществляется только по решению суда.

Герасимьюк объяснила, как закон будет помогать противодействовать российской пропаганде.

"Есть целый 9 раздел, который внесен в этот законопроект, в котором прописаны все те возможности, которых раньше в нашем законе не было. Наше законодательство, которым мы сейчас руководствуемся, было создано в первой половине 90-х годов прошлого века. И, соответственно, оно было прекрасно к началу столетия. И тогда никто не думал о том, что начнется подобная война. Кстати, оно было хорошим и тогда, когда в нашей стране уже шла подготовка силами извне и внутренними слугами кремля к этой войне. Это законодательство было хорошим и для тех людей, поскольку оно не позволяло бороться с дезинформацией. Сегодня это невозможно. Завтра состоится голосование за этот наш закон. И если кто-нибудь из политиков завтра будет его торпедировать под любым предлогом, то можно смело избирателям смотреть на этих своих депутатов и понимать, что они ставят свои интересы или интересы своей партии впереди интересов Украины", — отметила она.

Глава Нацсовета также объяснила, чем этот закон о медиа важен для евроинтеграционности Украины.

"Во-первых, мы сейчас кандидаты к вступлению в Европейский Союз, и этот закон – как раз одно из тех требований, выполнение которых мы должны продемонстрировать, чтобы кандидатство было подтверждено. Итак, если завтра кто-то будет против этого закона, тот будет против того, чтобы Украина стала на свое место – полноправным членом Европейского Союза", — подытожила Ольга Герасимьюк.

Закон о медиа

Ранее Группа 1+1 media обратилась в Верховную Раду Украины и парламентские фракции с просьбой завершить реформирование законодательства в сфере медиа и принять новый Закон Украины "О медиа".

В ноябре 2022 года новый закон Украины "О медиа" прошел первое чтение. По словам его авторов, действующий закон – морально и технологически устаревший. Ко второму чтению в новом законе учли все замечания европейских специалистов.

В новом законе "О медиа" должны появиться такие понятия как онлайн-медиа, YouTube, соцсети. Как их будут регулировать, в частности во время военной агрессии России, и как действовать с теми медиа, которые стали коллаборантами, читайте здесь.

Подготовка закона о медиа: что он предполагает - Евгения Кравчук и Ярослав Железняк

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