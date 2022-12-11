Закон о медиа: могут ли блоггеры официально регистрироваться

Блоггер может добровольно зарегистрироваться как медиа и работать, иметь защиту фактически как журналист.

Законопроект о медиа позволит блоггерам, имеющим постоянный контент в социальных сетях, зарегистрироваться официально, но не будет требовать делать это в обязательном порядке.

Об этом заявила заместитель председателя комитета по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

"Платформы общего доступа, точнее люди, которые ведут свои аккаунты на платформе свободного доступа в Сети, не будут автоматически считаться медиа. Есть еще интернет-телевидение, YouTube. Есть такие. Это регулярно люди выходят, готовятся. Это журналисты, кстати, бывшие. Мы даем такую возможность — добровольно прийти и сказать: я хочу считаться медиа, я хочу, чтобы меня защищал закон, как журналиста. Мы прекрасно понимаем, что есть статьи в Уголовном кодексе, которые защищают журналистов. Тогда это должна быть добровольная регистрация, но если вы просто что-нибудь постите в YouTube, Facebook время от времени – вы не есть медиа. Более того, есть определенные преимущества для тех интернет-сайтов, где люди зарегистрируются. Они будут иметь аккредитацию, защиту, к ним не будут применять форматы блокировки. Это добровольно, есть в этом преимущества. Закрыть глаза на большой интернет-рынок нельзя. Регулятор должен видеть записываемые там интервью, есть ли злоупотребления", — сказала она.

Законопроект №2693-д "О медиа" зарегистрировали в Верховной Раде 27 декабря 2019 года, в мае 2020 года парламент отправил его на повторное первое чтение. Новый акт должен стать комплексным документом, который придет на смену нескольким медийным законам.

Комитет по гуманитарной и информационной политике 23 августа на заседании рассмотрел доработанный проект закона о медиа и рекомендовал Верховной Раде принять его за основу. В новом законе должны появиться такие понятия как онлайн-медиа, YouTube, соцсети.

Группа 1+1 media обратилась в Верховную Раду Украины и парламентские фракции с просьбой завершить реформирование законодательства в сфере медиа и принять новый Закон Украины "О медиа".

Подготовка закона о медиа: что он предполагает - Евгения Кравчук и Ярослав Железняк

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