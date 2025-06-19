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Закон о множественном гражданстве: эксперт объяснила, потеряют ли его украинцы, насильно получившие паспорт РФ
Правозащитники бьют тревогу: грозит ли лишение гражданства украинцам, получившим российские паспорта на оккупированных территориях.
Законопроект о множественном гражданстве, который готовят ко второму чтению в Верховной Раде, вызвал тревогу у правозащитников. Одна из главных претензий — возможное лишение гражданства за получение паспорта РФ на оккупированных территориях.
Утратят ли гражданство украинцы, насильно получившие паспорт РФ, объяснила директор по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева в эфире телеканала «КИЕВ24».
«Не считается добровольным получение гражданства в оккупации, не считается добровольным получение гражданства украинцами, которые были депортированы на территорию РФ. Кроме случаев, когда такое гражданство используется для пропаганды войны, а также действия такого лица, представляют угрозу национальным интересам или безопасности Украины», — объясняет эксперт.
Просто разбрасываться гражданством Украины, лишать людей гражданства, в ситуации, когда граждан Украины технически каждый день становится меньше — не очень правильно, считает Лунева.
«Это значит, что для людей в оккупации в целом закрываются перспективы уехать с ВТО на территорию Украины», — резюмировала она.
Напомним, 18 июня Верховная Рада Украины приняла в целом закон 11469 о введении института множественного гражданства. Узнайте, в каких случаях допускается множественное гражданство.
К слову, законопроект о множественном гражданстве президент Украины Владимир Зеленский подал на рассмотрение парламента еще в августе 2024-го, а в конце того же года Рада приняла документ в первом чтении.