Закон о мобилизации: адвокат объяснил, как будут блокировать счета и наложат ли арест на имущество

Обычно люди узнают о штрафе после блокировки счетов.

Если мужчина нарушает мобилизационное законодательство, то суд может заблокировать ему банковские счета.

Детали о штрафах ТЦК и блокировании счетов рассказал адвокат Роман Симутин на своем ютуб-канале.

Как блокируют счета сейчас? Думаю, таких историй вы слышали и встречали очень много, возможно, даже случались с вами. Зашли в магазин насобирали полную сумку продуктов, подошли к кассе, у вас это там пробили. Подносите карточку, а кассир сообщает, что ваша карточка заблокирована, хотя вы знаете, что там точно есть средства. другим решением суда", — рассказывает юрист.

Так начинаются "карусели".

По словам юриста, счета ТЦК блокируют точно таким же способом.

"О лице, которое совершило, например правонарушение о мобилизации, начальником ТЦК выносится постановление по статье №210-1 Кодекса об админправонарушениях. Налагается штраф — сейчас это 5100 грн, а после внесения изменений в Кодекс об админправонарушениях и при принятии законопроекта обещают 22, – рассказал он.

В то же время, здесь часто наблюдаются "сомнительные действия" со стороны ТЦК.

"На практике я только один раз вообще встречал такой случай, что клиенту приходило указанное постановление. В 99% случаев люди узнавали о штрафе после блокировки счетов. Поэтому не стоит ожидать постановление просто по почте. По моему убеждению, которое основывается на практике и ваших сообщениях, постановление где-то через 20 дней будет просто направляться в исполнительную службу. А после открытия исполнительного производства штраф просто удваивается, и необходимо будет уплатить не 5100 грн, а 10200 грн плюс исполнительный сбор 10% – всего 11300 грн ”, – говорится в сообщении.

В случае если штраф увеличивает до 22500 грн, после открытия исполнительного производства исполнитель будет взимать 45000 грн плюс 10% исполнительного сбора — всего 50000 грн.

Напомним, если мужчина нарушает мобилизационное законодательство, суд может заблокировать банковские счета.

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