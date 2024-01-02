Закон о мобилизации: адвокат оценил изменения для призывников

В Верховной Раде 25 декабря 2023 зарегистрировали законопроект об изменениях в законы о мобилизации, учете, военной службе от правительства.

В новом законопроекте о мобилизации много как негативных, так и положительных для общества нововведений.

Такое мнение высказал адвокат Роман Лихачев в эфире телемарафона.

По его словам, закон предусматривает существенное увеличение людей, призываемых для прохождения военной службы.

"Предлагается отменить право на отсрочку и людям, имеющим третью группу инвалидности, и отменить такие основания, как возможность постоянного ухода, осуществлять по отдельным категориям лиц и студентам", — рассказывает он.

По мнению юриста, следует передать возможность всего призыва и формирования, и бронирования, и отсрочок местным органам власти.

"Это уменьшит количество коррупционных проявлений непосредственно и позволит людям проходить, если они имеют право на отсрочку, не бояться получить эту отсрочку спокойно в том числе через смартфон. Это положительно, но пока неясно, как заработает электронный кабинет военнообязанного, что будет с лицами, которые не будут иметь этот кабинет из-за технических возможностей", — считает юрист.

Несмотря на это, в законопроекте есть много норм, которые еще не смогут нормально работать.

"Даже самое простое, военно-врачебные комиссии, если человек отказывается, он будет получать 5 лет реального наказания. Даже те, кто написал, что хочет предоставить дополнительные документы и сейчас не может пройти ВЛК, это можно расценивать как отказ", — объясняет адвокат.

Еще один немаловажный момент – представители ТЦК получают полномочия. В частности, начальник получает соответствующее письмо в реестр должников, что дает ему возможность блокировать счета людей.

"Человек не сможет совершать ни операции с недвижимостью, ни работать. В данном случае считаю, что достаточно существенные нарушения по этому закону есть", – прогнозирует он.

Добавим, на этой неделе рабочие группы будут нарабатывать более компромиссный вариант нового законопроекта о мобилизации, который позволил бы проголосовать его в сессионном зале.

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