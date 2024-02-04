Закон о мобилизации: что ждет военнообязанных украинцев за границей

Украинцев за границей также коснется закона о мобилизации.

Кабинет министров 30 января 2024 передал в Верховную Раду новую версию законопроекта №10449 о мобилизации. В случае его принятия закон может затронуть граждан Украины военнообязанного возраста, которые находятся за границей. Украинцев, в частности, хотят обязать уточнять данные в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом пишет OBOZ.UA.

Украинцы могут обязать уточнять данные в ТЦК

Так, в проекте закона №10449 указано, что состоящие на военном учете граждане Украины обязаны в течение 60 дней со дня опубликования закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты и другие военно-учетные данные.

Куда должны прийти украинцы для уточнения данных:

в случае пребывания на территории Украины – в ТЦК и СП по месту пребывания на военном учете или по своему месту жительства или в центр предоставления административных услуг;

в случае пребывания за границей – путем уведомления на официальный электронный адрес или на официальный номер телефона, указанных на официальном сайте ТЦК и СП по месту пребывания на военном учете;

независимо от места нахождения – в электронном кабинете призывника, военнообязанного, резервиста без прибытия в ТЦК и СП.

Мужчинам за границей могут изменить предоставление консульских услуг

В новом законопроекте о мобилизации также предлагают предоставлять украинцам за границей консульские услуги только при наличии военно-учетных документов. Речь идет о мужчинах от 18 до 60 лет.

Это касается оформления паспорта гражданина Украины и загранпаспорта гражданина Украины. Наличие военно-учетных документов согласно документу должен проверить консульский чиновник.

Напомним, нардеп подробно рассказал о графике принятия нового законопроекта о мобилизации.

Читайте также: