Закон о мобилизации: как будут наказывать уклонистов в Украине

В законопроекте об усилении мобилизации в Украине предусмотрен ряд мер, которые могут быть применены к украинцам за отказ явиться в ТЦК.

11 апреля Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации №10449, 16 апреля его подписал президент Владимир Зеленский. В документе – новые обязанности военнообязанных и мотивационные нормы, изменения процессов мобилизации, наказания для уклонистов, базовой военной службы, права на отсрочку и т.д. Уклонистов будут вносить в Единый реестр должников.

Есть одна статья за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации – 336 статья Уголовного кодекса. Это преступление карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет. Однако реальное наказание может быть заменено испытательным сроком.

Испытательный срок может длиться от 6 месяцев до 3 лет, но самый распространенный – от года до двух.

Новый законопроект содержит следующие требования к военнообязанным во время мобилизации:

для военнообязанных и резервистов, приписанных к частям или подразделениям — явиться на сборные пункты ТЦК в сроки, указанные в повестках или мобилизационных распоряжениях;

для военнообязанных или резервистов СБУ, Службы внешней разведки или других спецслужб – явиться по вызову руководителей;

для всех других военнообязанных — в течение 60 дней после начала мобилизации уточнить свои учетные данные через ЦНАПы, электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста или в ТЦК и СП по месту нахождения.

Если военнообязанный призывного возраста по неуважительным причинам нарушает эти требования, ТЦК может обратиться в Нацполицию с требованием об административном задержании нарушителя.

Если этого не удалось сделать в течение 15 дней после соответствующего обращения ТЦК в Нацполицию, то в течение еще 5 дней нарушителю должно быть направлено формальное требование выполнить упомянутые выше обязанности и явиться в ТЦК добровольно.

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", гражданам Украины за уклонение от мобилизации может угрожать ответственность.

Ограничение права вождения

Из финальной версии законопроекта о мобилизации законотворцы убрали норму "наказания" для уклоняющихся от мобилизации в виде ограничения на распоряжение денежными средствами.

Однако депутаты проголосовали за дополнительную меру влияния на граждан – временное ограничение права управлять автотранспортом. Речь не о лишении права вождения, а о временном ограничении, пока лицо не выполнит законные требования ТЦК. Его может наложить только суд при следующих условиях.

Консульские услуги и обновление данных за границей

Обновление персональных данных граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, находящихся за границей – еще одно противоречивое нововведение законопроекта.

Изменения в законодательство предполагают, что для получения, например, нового загранпаспорта мужчинам необходимо иметь действительные и обновленные военно-учетные документы. Если данные не были обновлены, принятие консульством соответствующих заявлений от мужчин-граждан Украины возможно только в случае одновременного их обновления.

Указанные изменения вступят в силу через месяц со дня, следующего за днем опубликования соответствующего закона. Поэтому у мужчин, которые находятся за границей и срок действия паспортов которых подходит к концу, еще есть время обратиться в консульство, чтобы поменять паспорт, в то же время не обновляя свои персональные данные. После вступления в силу указанных изменений процедура получения документов, особенно при отсутствии военно-учетных документов, может быть усложнена.

Таким образом, законом установлены конкретные временные рамки для уточнения военно-учетных данных и конкретизированы меры воздействия в отношении граждан, не выполняющих свои мобилизационные обязанности.

ТЦК согласно новому проекту смогут выписывать штрафы за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации (ст. 210 и ст. 210-1 КУоАП) без составления протокола – выносить постановление об этом. Обжаловать его можно будет уже в судебном порядке.

Размеры штрафов депутаты комитета также уменьшили по сравнению с правительственным документом.

Штраф за нарушение правил военного учета (ст. 210 КУоАП):

в мирное время – от 3400 до 5100 грн

в особый период (в том числе военное положение) – от 17 000 до 25 500 грн

Штраф за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП). Для граждан:

в мирное время – от 5100 до 8500 грн

в особый период (в частности, военное положение) – от 17 000 до 25 500 грн

Для юридических лиц, должностных и должностных лиц органов власти, предприятий, учреждений, организаций:

в мирное время – от 17000 до 34000 грн

в особый период (в частности, военное положение) – от 34 000 до 59 500 грн

Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины (Статья 65 Конституции Украины).

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