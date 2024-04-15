Закон о мобилизации: названы причины, по которым можно не явиться по повестке

В новом законе о мобилизации перечислены причины неприбытия человека в ТЦК, которые считаются уважительными.

В Раде сообщили, что, скорее всего, президент Украины Владимир Зеленский подпишет законопроект о мобилизации в течение двух недель. Пока в Раде нет никаких постановлений, которые могли бы заблокировать подписание принятых изменений в закон о мобилизации.

Среди основных принципов закона некоторые уточнения по процессу вручения повесток. В частности, отмечается, что кроме ТЦК оповещением военнообязанных будут заниматься в полиции, местных органах государственной власти, самоуправлении, в руководстве учреждений разного типа. Названы также причины неприбытия человека в ТЦК, которые считаются уважительными:

препятствия, имеющие стихийный характер;

болезнь (напомним, что некоторые болезни могут быть причиной отсрочки – среди них кишечные заболевания и т.п.);

военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили человека возможности лично прибыть в указанный пункт и срок;

смерть близких родственников.

Ранее народная депутат и член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Ирина Фриз объяснила, как обновить данные без визита в ТЦК.

Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла законопроект №10449 о мобилизации в целом. За документ проголосовали после согласования 4294 правок, которые вчера рассматривали до двух часов ночи. "За" отдали голоса 283 народных депутата.

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