Закон о мобилизации не решил главную проблему: ветеран войны – о необходимых изменениях

Ни одно из изменений, представленных в новом законе о мобилизации, не изменяет принципов работы ТЦК.

По мнению ветерана российско-украинской войны Олега Симороза, новый закон о мобилизации, прежде всего, должен был ввести реформы и люстрацию в ТЦК и СП.

Об этом пишет "Эспрессо".

"Я скептически отношусь к мобилизационному законопроекту именно потому, что он не меняет принципы работы. Он не меняет того, что сейчас происходит в ТЦК", – сказал Симороз.

Он пояснил, что новый закон изменяет только мобилизационные критерии, которые не были и не являются сейчас главной проблемой.

"Есть ли основная проблема того, что раньше мы призывали людей с 27-ми лет, а теперь будем призывать с 25-ти? Нет. Основная проблема заключается в подходах работы, в том, что сейчас происходит в ТЦК. К сожалению, там мы видим старые кадры, демонстрирующие свою коррумпированность, неготовность к новым вызовам этой войны", – отметил ветеран.

По его словам, человеческий ресурс имеет одно из ключевых значений в обороноспособности страны, а поддержание этого ресурса находится в руках проблемных ТЦК. Именно поэтому их руководство должно быть тщательно люстрировано.

"Не таким должен быть мобилизационный проект, не такие изменения должны быть. Первые ключевые изменения должны быть именно в реформировании ТЦК. Более того, в люстрации ТЦК, потому что пропасть очень серьезная. Потеряно очень много времени", — подчеркнул Симороз.

Он добавил, что сейчас в стране очень высок уровень недоверия к ТЦК. Решить эту проблему могла бы "качественная реформа и соответствующие конкурсы на порядочность".

"Должно быть четко исследовано руководство всех ТЦК, их образ жизни и главное, на мой взгляд, это то, как их родственники проходят военную службу, кто из них какие отсрочки получил. Из этого мы бы понимали, кому дальше можно продлевать контракты, кому нельзя", – считает Симороз.

По его мнению, украинская власть должна "не играть в законопроекты с критериями", а публично признать, что "завалена" работа ТЦК и, как следствие, и мобилизация. Если бы в правительстве хотели исправить ситуацию, считает Симороз, то внедрили бы реальные изменения и сделали работу ТЦК более прозрачной.

"Их можно делать более прозрачными. Нынешний законопроект, к сожалению, абсолютно ничего не меняет", – резюмировал ветеран.

Напомним, планируют ли в Украине мобилизовать младше 25 лет. Многие известные военнослужащие, журналисты и военные эксперты не исключают, что скоро придется призывать в армию еще младших.

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