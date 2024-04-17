Закон о мобилизации опубликован в "Голосе Украины": когда он вступит в силу

Накануне документ подписал президент.
Закон о мобилизации опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины" и вступит в силу 18 мая.
Об этом свидетельствует информация на сайте издания.
Издание "Голос Украины" 17 апреля опубликовало текст закона о мобилизации. Это означает, что документ вступит в силу через месяц после дня, следующего за его опубликованием.
Таким образом, закон заработает уже 18 мая.
Читайте главные новости дня:
- Правозащитник сказал, кто потеряет отсрочку от мобилизации
- Мобилизация в Украине: как обновить свои данные без визита в ТЦК
- В Украине значительно похолодает: когда будут сильные дожди и где ждать "минус"
Напомним, ранее в карточке соответствующего законопроекта №10449 на сайте Верховной Рады сообщалось, что документ 16 апреля был направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, и в тот же день возвращен с его подписью.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Главное из нового закона о мобилизации! Ответы на большинство вопросов!
Читайте также: