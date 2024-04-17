Закон о мобилизации опубликован в "Голосе Украины": когда он вступит в силу

Закон о мобилизации опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины" и вступит в силу 18 мая.

Об этом свидетельствует информация на сайте издания.

Издание "Голос Украины" 17 апреля опубликовало текст закона о мобилизации. Это означает, что документ вступит в силу через месяц после дня, следующего за его опубликованием.

Таким образом, закон заработает уже 18 мая.

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Закон о мобилизации опубликован в издании "Голос Украины"/Скриншот

Напомним, ранее в карточке соответствующего законопроекта №10449 на сайте Верховной Рады сообщалось, что документ 16 апреля был направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому, и в тот же день возвращен с его подписью.

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