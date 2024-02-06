Закон о мобилизации: Рада поддержала сокращение сроков подачи альтернативных проектов

Верховная Рада Украины во вторник, 6 февраля, проголосовала за сокращение сроков подачи альтернативных законопроектов об усилении мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 237 народных депутатов.

Как отметил Железняк, такое решение открывает возможность уже на этой неделе:

рассмотреть законопроект на Комитете;

вынести на первое чтение.

Напомним, Рада 6 февраля поддержала продление действия военного положения и мобилизации в Украине.

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