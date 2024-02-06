Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Закон о мобилизации: Рада поддержала сокращение сроков подачи альтернативных проектов

Закон о мобилизации: Рада поддержала сокращение сроков подачи альтернативных проектов

Рада поддержала сокращение сроков подачи альтернативных законопроектов об усилении мобилизации / Фото: Ярослав Железняк / Facebook

Парламент сократил сроки представления альтернативных законопроектов о мобилизации.

Верховная Рада Украины во вторник, 6 февраля, проголосовала за сокращение сроков подачи альтернативных законопроектов об усилении мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Решение поддержали 237 народных депутатов.

Как отметил Железняк, такое решение открывает возможность уже на этой неделе:

  • рассмотреть законопроект на Комитете;
  • вынести на первое чтение.

Напомним, Рада 6 февраля поддержала продление действия военного положения и мобилизации в Украине.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация