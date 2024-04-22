Закон о мобилизации: студенты будут проходить обязательную базовую военную подготовку – когда заработает норма

В университетах Украины будет внедрена базовая военная подготовка, которая будет обязательна для студентов.

В украинских университетах с 2025 года будет введена базовая военная подготовка, которая будет обязательна для студентов мужской статьи. Такая норма предусмотрена в законе №10449 о мобилизации.

Об этом пишет издание Освіта.ua.

Так, с 2025 года базовая общевойсковая подготовка будет включаться в учебные планы заведений высшего образования всех форм собственности, как отдельная учебная дисциплина.

"Подготовка будет проводиться с целью получения гражданами военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционной обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины", — пишет издание.

Для проведения базовой общевойсковой подготовки могут привлекаться общественные организации и объединения, в частности, общественные объединения ветеранов войны.

Женщины-студенты могут проходить базовую общевойсковую подготовку добровольно.

От прохождения базовой подготовки в учреждениях высшего образования всех форм собственности будут освобождены студенты, которые по состоянию здоровья будут признаны непригодными к военной службе.

Напомним, студенты-бакалавры университетов Украины в возрасте от 18 до 22 лет смогут уезжать за границу на стажировку. Речь идет о магистрах медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления.

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