Закон о мобилизации только дестабилизирует и деморализует общество – Тимошенко

В комитете ВР рассматривают обновленный законопроект о мобилизации. По мнению народной депутатки Юлии Тимошенко, не нужно возмущать общество такими бессмысленными уже внесшими законопроектами.

Об этом она сказала в видеообращении в TikTok.

"Закон о мобилизации провоцирует нестабильность"

Как утверждает народная депутат, этот законопроект уже принес очень большие проблемы: и неконтролируемое снятие в банках депозитов, и огромные тысячные очереди в консульствах по всему миру для того, чтобы как-то свои легализовать документы, украинцы там стоят.

"Сегодня люди, которые испуганы, покидают страну любым способом. Не волнуйте общество, не забывайте, что именно это общество во многом несет эту войну на своих плечах. Любой закон о мобилизации все-таки провоцирует нестабильность", — считает он. она.

Тимошенко заявила, что будем требовать изъятие пунктов, предусматривающих уголовную ответственность за:

неявку в военкомат;

неоткрытие электронного кабинета;

непрохождение в срок ВЛК и т.д.

"Просто уголовная ответственность, репрессии — это не наша страна. Мы же не хотим, чтобы половина страны оказалась за решеткой, чтобы люди лесами убегали в Румынию, Венгрию или Польшу. Мы же не хотим бросать в тюрьмы людей, которые сегодня занимаются волонтерством, держат экономику на своих руках, чтобы страна жила. Категорически этого нельзя делать", – подытожила Юлия Тимошенко.

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