Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Закон о мобилизации: украинцам за границей нужно обновить персональные данные

Закон о мобилизации: украинцам за границей нужно обновить персональные данные

Посольство Украины в Испании / Фото: eldia.es

Граждане Украины, находящиеся за границей, должны встать на военный учет.

В законе о мобилизации №10449, который Верховная Рада 11 апреля приняла в целом, есть норма, которая предусматривает, что находящиеся за рубежом мужчины от 18 до 60 лет смогут совершать консульские действия только при наличии военно-учетных документов. Согласно ему, гражданам Украины за границей нужно обновить персональные данные.

Мужчины за границей без военно-учетных документов не смогут оформить загранпаспорт, воспользоваться консульскими услугами.

Обновить персональные необходимо данные в течение 60 дней после вступления в силу закона о мобилизации. 

Граждане Украины за границей могут получить военно-учетный документ дистанционно: по электронному адресу, по телефону, через консульство во время актуализации, в случае получения консульских услуг.

Для каких консульских услуг эта норма не применяется:

  • при оформлении удостоверения на возвращение в Украину;
  • при совершении консульских действий в отношении детей гражданина Украины;
  • второй родитель этих детей является иностранцем или лицом без гражданства;
  • совершение действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержанных или лишенных свободы за границей.

Напомним, в Раде ответили, когда президент Украины Владимир Зеленский подпишет закон о мобилизации.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация