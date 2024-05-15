Закон о мобилизации уточнит обязанности для бизнеса: вручат ли повестки на работе

Предприятия должны будут обеспечивать "уведомление", включающее в себя вручение повесток.

Вступающий в силу 18 мая новый закон о мобилизации уточняет обязанности бизнеса относительно оповещения военнообязанных работников.

Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Согласно закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предусмотрено, что предприятия, учреждения и организации обязаны вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов из числа работающих, осуществлять мероприятия по бронированию военнообязанных и отчитываться по этим вопросам соответствующим органам власти.

В то же время работодатели должны обеспечивать своевременное прибытие работников, которые привлекаются к исполнению обязанности по мобилизации, на сборные пункты и воинские части.

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"К обязанностям бизнеса также прилагается" обеспечивать своевременное оповещение и прибытие работников… на сборные пункты путем принятия соответствующих информационных и организационно-технических мероприятий с последующей компенсацией расходов на осуществление такого процесса из Государственного бюджета, которая осуществляется не позднее чем через месяц после подачи соответствующего обращение в порядке, установленном КМУ", — говорится в сообщении.

В частности, предприятия должны будут обеспечивать "уведомление", включающее в себя вручение повесток. Предусматривающие под собой "организационно-технические мероприятия" не конкретизируются, и, очевидно, этот вопрос определит правительство.

В новом законе о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, упрощен порядок прохождения военно-врачебных комиссий.

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