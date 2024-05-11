Закон о мобилизации: в Минобороны заявили об изменении подхода к войне

В ведомстве указали, что придет конец ситуации, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью.

Когда закон о мобилизации вступит в силу 18 мая, то, прежде всего, изменится подход к этой войне. Государство должно понимать, сколько мужчин в возрасте 18-60 лет являются здоровыми, какие у них военно-учетные специальности, у кого из них есть право на бронирование или отсрочку.

Об этом спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин рассказал в эфире "Эспрессо".

"Если говорить глобально, то с 18 мая, когда вступает в силу закон о мобилизации, то прежде всего меняется и подход к этой войне. Потому что та история, когда часть людей воюет и постоянно находится на фронте, а часть живет своей спокойной жизнью, очевидно, что этому уже приходит конец", – высказался спикер Минобороны.

Также читайте Мобилизация в Украине 2024: кто не подлежит призыву

Он добавил, что разительное отличие, которое бросалось каждый раз в глаза при возвращении из Донбасса в Киев, Львов или другие мирные города, не является нормальным.

"Возможно, это было бы нормально, если бы у нас был слабый враг, однако в этом случае нужно мобилизоваться по всей стране, всему обществу. С 18 мая все мужчины в возрасте с 18 до 60 лет должны уточнить свои данные в ТЦК и СП, есть возможность это сделать в электронном кабинете, а также в ЦПАУ", – напомнил Лазуткин.

Он отметил, что государству необходимо понимать, сколько мужчин призывного возраста здоровы, какие у них военно-учетные специальности, кто завел третьего ребенка и имеет право на бронирование или отсрочку, кто переехал и сменил место жительства.

Читайте главные новости дня:

Лазуткин обратил внимание на изменения в бронировании и тот факт, что на военный учет должны стать пенсионеры силовых структур.

"Сейчас чиновники категории "Б" (руководители и заместители руководителей государственных органов) и "В" (другие должности государственной службы) будут бронироваться только на 50%, а не на 100%, как раньше. Остаются забронированными чиновники категории "А" (высший корпус государственной службы)", – сообщил представитель оборонного ведомства.

"Кроме того, пенсионеры силовых структур также теперь становятся на учет. Это была чувствительная тема, о которой много говорили, и также в определенной степени отвечает запросу на справедливость", — отметил Лазуткин.

Напомним, ранее ТСН.ua подробно объяснил, каких изменений ожидать в мобилизации с 18 мая, что делать ограниченно годным к военной службе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новые штрафы для уклонистов! Рада назвала суммы! Кто может не мобилизоваться?

Читайте также: