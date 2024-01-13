Закон о мобилизации: в Раде назвали скандальные нормы, которые точно уберут из документа

В новом законопроекте об усовершенствовании мобилизации в Украине, который правительство накануне отозвало, депутаты Верховной Рады исключили норму расширения полномочий руководителей Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

По его словам, это скандальное положение вызвало возражение у всех парламентариев. А особо не удовлетворены этой нормой были антикоррупционеры.

"Дискредитационные полномочия руководителя ТЦК точно не соответствуют Конституции. Без решения суда никто не может быть ограничен в праве собственности и других основных правах. Поэтому этого не будет в будущем законе", — отметил нардеп.

Этой нормой предполагалось, что в случае неявки гражданина по повестке в ТЦК, руководство военкомата будет иметь право вносить нарушителя в реестр должников, что влекло бы негативные последствия в виде блокирования банковских счетов и права на управление автомобилем.

Вениславский добавил, что инициатива по мобилизации инвалидов III группы также не выдержала критики во время обсуждения. Он подчеркнул, что она была отклонена парламентариями.

"Принудительной мобилизации лиц с инвалидностью не будет. Это категорически неприемлемо. В то же время мне лично регулярно поступают письма от этой категории граждан, в которых они выражают желание и готовность воевать, если у них будет возможность уволиться со службы по собственному желанию. Поэтому мы оставили добровольную функцию мобилизации людей с инвалидностью, которые могут быть полезны для выполнения определенных функций в армии", – уточнил политик.

Напомним, Безуглая раскрыла новые изменения в законопроект о мобилизации в Украине.

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